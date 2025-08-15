Семшов: на месте Сперцяна я бы не поехал в «Саутгемптон»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Мне кажется, Сперцян достоин лиги немного выше уровнем. Наверное, футбол Чемпионшипа уступает Премьер‑лиге Англии. Да, там заполняемость, эмоции, энергия, но я бы на его месте не поехал бы, до зимы бы доиграл. Сейчас будут игры у сборной Армении, и наверняка появятся более интересные предложения, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу. В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.