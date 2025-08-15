Болгария обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия потеряла ещё одну позицию в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА и опустилась с 29-го на 30-е место. Россию в рейтинге обошла Болгария.

В августе Россию обошёл Азербайджан, а в июле – Словения и Украина.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций каждый год начисляет России фиксированные 4,333 балла.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.