Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болгария обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Болгария обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Комментарии

Россия потеряла ещё одну позицию в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА и опустилась с 29-го на 30-е место. Россию в рейтинге обошла Болгария.

В августе Россию обошёл Азербайджан, а в июле – Словения и Украина.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций каждый год начисляет России фиксированные 4,333 балла.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.

Материалы по теме
Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android