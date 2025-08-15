Скидки
«Это самый лучший вариант». Быстров назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

«Это самый лучший вариант». Быстров назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом
Бывший российский футболист Владимир Быстров рассказал, какой тренер нужен «Спартаку».

«Я вам говорю: возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для «Спартака». Я бы сейчас предложил Спаллетти, ну ладно, пять миллионов, но чтобы он чётко пришёл и работал. Зато он приведёт команду к чемпионству. Вот и всё. С такой командой, я уверен, Спаллетти сделает «Спартак» чемпионом», — сказал Быстров в эфире программы «О, Родной Футбол».

Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович, однако из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезоне всё чаще ходят слухи о его возможной отставке. После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив четыре очка.

