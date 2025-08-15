«Это самый лучший вариант». Быстров назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Бывший российский футболист Владимир Быстров рассказал, какой тренер нужен «Спартаку».

«Я вам говорю: возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для «Спартака». Я бы сейчас предложил Спаллетти, ну ладно, пять миллионов, но чтобы он чётко пришёл и работал. Зато он приведёт команду к чемпионству. Вот и всё. С такой командой, я уверен, Спаллетти сделает «Спартак» чемпионом», — сказал Быстров в эфире программы «О, Родной Футбол».

Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович, однако из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезоне всё чаще ходят слухи о его возможной отставке. После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив четыре очка.