Карпин объяснил неудачи «Динамо» на старте сезона-2025/2026

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями об изменениях в стане бело-голубых на старте сезона-2025/2026, объяснив проблемы в начале кампании.

— Насколько сильно пришлось менять сознание и подход игроков?

— Насколько? Вопрос, так скажем, непростой, насколько? Как-то оценить, насколько? Да, абсолютно. Другой, так скажем, сейчас подход. Приходится многое менять, начиная с быта и заканчивая требованиями. Ребята реагируют. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Ну, в принципе, сдвиги есть позитивные в этом направлении, особенно, что касается обороны. И оценивать пока совсем ещё рано из-за многих факторов. Ни одной игры мы не сыграли даже одним составом. С этой точки зрения говорить про какие-то там взаимопонимания или налаженные связи не приходится совсем.

Не хочу искать какие-то оправдания или отмазки, но это факт медицинский, к сожалению. Медицинский именно с точки зрения, что помимо тех там футболистов, про которых знали, что их не будет, начиная там Тюкавин, Артур, Майсторович, ещё добавился на сборах Чавес, ну и плюс все остальные. Я уже не помню, кого не хватает, начиная от Маухуба, Фернандеса. У Гладышева, у Осипенко, ну, в общем, абсолютно разные недомогания, назовём их так. Не могу сказать, что это там прям тяжёлые травмы, как у того же там Чавеса или Артура. Факт остаётся фактом, то есть они не могут принимать участие ни в тренировочном процессе, ни в играх. Так что говорить глобально пока совсем ещё рано и не о чем практически. Но ребята стараются, пытаются перестроиться, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги команда располагается на девятом месте, имея в активе пять очков по итогам четырёх матчей.

