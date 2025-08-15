Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онопко рассказал, как Карпин объяснил решение покинуть «Ростов»

Онопко рассказал, как Карпин объяснил решение покинуть «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал, как Валерий Карпин объяснил решение покинуть пост главного тренера клуба из Ростова-на-Дону.

«Вечером, собрав тренерский штаб, он откровенно признался, что очень устал от изматывающих поездок. Наш аэропорт закрыт. Вот и приходилось добираться на матчи и обратно на перекладных: автобус — поезд, самолёт — автобус, поезд — самолет. Для тренера готовить в таких условиях команду — сумасшедшее напряжение. Да ещё при этом по максимуму спрашивать с ребят. Чувствовалось, что решение уйти далось нелегко и он очень переживает», — приводит слова Онопко «Спорт-экспресс».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».

Материалы по теме
Карпин ответил, удивлён ли он, что «Спартак» не позвал его после ухода из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android