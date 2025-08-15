Онопко рассказал, как Карпин объяснил решение покинуть «Ростов»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал, как Валерий Карпин объяснил решение покинуть пост главного тренера клуба из Ростова-на-Дону.

«Вечером, собрав тренерский штаб, он откровенно признался, что очень устал от изматывающих поездок. Наш аэропорт закрыт. Вот и приходилось добираться на матчи и обратно на перекладных: автобус — поезд, самолёт — автобус, поезд — самолет. Для тренера готовить в таких условиях команду — сумасшедшее напряжение. Да ещё при этом по максимуму спрашивать с ребят. Чувствовалось, что решение уйти далось нелегко и он очень переживает», — приводит слова Онопко «Спорт-экспресс».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».