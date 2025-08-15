Скидки
Стали известны подробности возможной регистрации «Барселоной» Рашфорда и Гарсии

Стали известны подробности возможной регистрации «Барселоной» Рашфорда и Гарсии
Руководство «Барселоны» получило разрешение на регистрацию двух новичков: вратаря Жоана Гарсию и нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, их намерены внести в заявку сегодня, 15 августа, чтобы успеть включить в состав на первые матчи нового сезона Ла Лиги, начинающегося в тот же день.

Ранее клуб не мог регистрировать большинство новых игроков из‑за ограничений финансового фэйр‑плей и превышения потолка зарплат. Чтобы оформить заявку на Рашфорда, руководителям пришлось официально гарантировать выплату € 7 млн личных средств на случай бюджетного дефицита. В «Барселоне» рассчитывают, что дефицит будет закрыт за счёт трансферов и выплаты не потребуется. Для регистрации Гарсии каталонский клуб отправил медицинское заключение Марка-Андре тер Штегена для комиссии Ла Лиги и дождался одобрения. Кроме того, уход из «Барселоны» защитника Иньиго Мартинеса также поспособствовал возможности зарегистрировать новичков.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В первом туре 16 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Мальоркой».

