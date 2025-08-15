Глушаков предположил, сколько ещё матчей в «Спартаке» проработает Станкович

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сколько ещё главный тренер Деян Станкович будет возглавлять столичный клуб.

«Сколько ещё Станкович будет главным тренером «Спартака»? Я думаю, два матча», — сказал Глушаков в эфире программы «О, Родной Футбол».

Станкович возглавляет «Спартак» с 2024 года. После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив четыре очка. Из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона всё чаще ходят слухи о возможной отставке тренера.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.