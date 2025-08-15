«Надо менять». Карпин назвал главную проблему «Динамо» в этом сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ключевой проблеме бело-голубых на данный момент.

— Когда можно ожидать, что появится общий знаменатель с точки зрения физических кондиций и командных взаимодействий? По факту же есть только зимнее межсезонье, где может будет провести полноценную работу?

— Ну, в идеале, понятно, можно говорить про это, да. Не стоит говорить про то, что нельзя ничего делать сейчас, какие-то нагрузки давать в сезоне, потому что когда есть недельный цикл, то можно нагружать. Но есть игры на кубок — и там ротация у нас будет и есть. те ребята, которые не участвуют, могут получать нагрузку, естественно, либо те, которые не участвуют в матчах в чемпионате, тоже могут получать нагрузку, то есть, так скажем, добирать-набирать те, кому необходимо. Это не проблема. Проблема там больше не только в физических кондициях. Проблемы и в ментальности тоже, то есть менталитет надо менять, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на девятом месте, имея в активе пять очков по итогам четырёх матчей.

