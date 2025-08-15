Скидки
Валерий Карпин назвал европейских тренеров, к которым он готов поехать на стажировку

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о том, к какому известному европейскому тренеру хотел бы попасть на стажировку.

«Понятно, Клопп, если бы он тренировал, и Де Дзерби, ну вот прямо сейчас в «Марселе». Потому что для меня они понятные и привлекательные с точки зрения игры. Симеоне тоже понятный, к примеру. Обалденный, сколько он уже там — 12-13 лет постоянно с «Атлетико» Мадрид в первой тройке. Привлекательно? Для меня лично, опять же. Ну, для меня — нет, непривлекательно. Луис Энрике в «ПСЖ»? Нет, он понятный, но не то, что непривлекательный. С точки зрения игры, понятно, как это происходит, что они тренируют. Но ближе, интереснее [Клопп и Де Дзерби]. Схожесть по идеям, наверное и от того, что ты видишь на поле, от команды конкретной, то есть хочется понять, как это происходит в тренировочном процессе», — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Юрген Клопп раньше был главным тренером «Ливерпуля», «Боруссии» и «Майнца». После ухода из мерсисайдского клуба он возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл». Роберто Де Дзерби — главный тренер «Марселя». 46‑летний итальянец ранее работал в «Брайтоне», «Шахтёре», «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и ряде других командах.

