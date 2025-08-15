Журавель дал совет болельщикам, которые критикуют Карпина за неудачный старт в «Динамо»

Известный футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«После «Динамо» — «Краснодар» ещё был заочный диалог двух тренеров. Мусаев поддержал Карпина, сказал, что видит, как идёт работа, на которую нужно время и привёл в пример свой старт в прошлом сезоне. Карпин трогательно поблагодарил коллегу.

Мне просто очень не хочется присоединяться к общему вою про: «Ну всё понятно», «Валера не тренер». Если вы зовёте человека для перестройки, вы должны уметь терпеть. и ждать», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

После четырёх туров РПЛ «Дианмо» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 17 августа.