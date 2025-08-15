Адиев объяснил, почему «Крылья Советов» расторгли контракт с Писарским

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о причинах, по которым самарский клуб принял решение разорвать контракт с форвардом Владимиром Писарским.

«Он не был в нашем распоряжении, он был в «Сочи». Мы о нем говорили с руководством. Мол, раз он возвращается, давайте его вернем. У нас и так большая нехватка игроков, тем более форварда на сегодняшний день до сих пор у нас и нет. Мы атакуем сейчас группой атаки, можно сказать. И я поднимал этот вопрос. Там очень много было уже вот этой шумихи вокруг него нефутбольной, поэтому уже руководство решило как бы не ввязываться. Я принял ситуацию, как есть, и продолжили работу», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее РФС отстранил Писарского на четыре года (три — условно) за ставки на собственные матчи, после чего Самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ.