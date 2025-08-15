Карпин рассказал, в какой момент начал уставать от футбола

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о том, когда начал уставать от футбола.

«Год назад, когда заканчивался не вот этот чемпионат, а прошлогодний. Уже летом задумался. Когда мы поехали на первый выезд, то есть, готовились в Ростове тем летом, и поехали на первый выезд. Когда я сел в автобус, понял уже, что всё. Ну, мы ещё даже не отъехали с базы. Я сел в автобус, опять это. И опять там пять часов на автобусе, потом три часа лететь, там в общей сложности со всеми этими делами 11−12 часов добираться, и обратно ещё. Видимо, голова уже работает так, что ты понимаешь, сейчас я туда поехал, у нас, по-моему, сразу был двойной выезд. Но тебя опять неделю нет. В общей сложности за два дня до игры тебе приходится выезжать, игра, потом 2−3 дня, по-моему, у нас был выезд, не помню, в Москву, а потом, по-моему, Питер был, и мы из Москвы поехали сразу в Питер, и потом пока добирались… Неделю ты дома не находишься, то есть семью-то не видишь, детей не видишь, жену не видишь, и вот это всё. Сам по себе двойной выезд проще одиночного. Но сам факт, ты понимаешь, что тебя опять неделю нет, и потом вот этот возврат. И это был первый выезд, первая наша игра, которая была в том сезоне.

Да, дело-то не в физической усталости. Ну что, сел и сидишь. Неважно, тебя везут. Я это имею в виду — сидишь, лежишь, полулежа, полусидя, неважно. Тебя везут вроде как. Ну, сидишь и сидишь. Здесь больше психология, ну и плюс усталость у футболистов особенно. Понятно, после игры, допустим, одно дело, сел в самолет — два часа, и ты дома, а другое дело, — ты после игры садишься в самолёт, летишь, потом ещё едешь и там через 2 дня игра уже на Кубок, допустим», — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Карпину 56 лет. С декабря 2017 по февраль 2025 года (с полугодовым перерывом) он возглавлял «Ростов». С 2021 года он совмещал работу с должностью главного тренера сборной России. В летнее межсезонье 2025-го Карпин принял предложения «Динамо» и возглавил бело-голубых. До 2017 года специалист известен работой «Спартаке», «Мальорке» и «Торпедо Армавир».

