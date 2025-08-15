Скидки
Онопко – о приходе Карпина в «Динамо»: говорил, что собирается сосредоточиться на сборной

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко заявил, что не ожидал того, что Валерий Карпин возглавит «Динамо» после ухода из клуба из Ростова-на-Дону.

«Признаюсь, не ожидал, что Карпин возглавит «Динамо». Хотя ещё раньше в новостях прочитал, что в списках кандидатов, которых рассматривает «Динамо», есть и Карпин. Но мало ли что пишут! Сам Георгич говорил, что собирается сосредоточиться только на сборной, поскольку очень устал и должен взять паузу. Но я был уверен, что долгого отдыха у него не будет — не в его характере», — приводит слова Онопко «Спорт-экспресс».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части РПЛ. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».

