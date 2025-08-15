«Как можно на такого игрока не рассчитывать?» Карпин — об уходе Карраскаля

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями об уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из клуба. В начале августа «Фламенго» объявил о переходе Хорхе из «Динамо».

— Уход Карраскаля это потеря?

— Конечно, потеря, естественно…

— Исходя из того, что сегодня просто недостаток игроков и много травм? Или, в принципе, вы рассчитывали на него, когда изначально приходили?

— Ну, естественно, в принципе, рассчитывал. Понятно. А как можно на такого игрока не рассчитывать?

— Где бы вы его использовали? Крайним нападающим?

— Нет, скорее «восьмёркой». Скорее всего, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

