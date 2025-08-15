Гол экс-игрока «Зенита» Артура принёс «Ботафого» победу в матче Кубка Либертадорес

В ночь с 14 на 15 августа мск на поле стадиона «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро состоялся первый матч стадии 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Ботафого» и «ЛДУ Кито» из Эквадора. Победа со счётом 1:0 осталась за «Ботафого».

Победу клубу из Рио-де-Жанейро уже на первой минуте матча принёс удар бразильского нападающего Артура, который ранее с января 2024 года по январь 2025 года выступал за петербургский «Зенит» и стал автором чемпионского гола сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024.

Ответная игра 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Ботафого» и «ЛДУ Кито» пройдёт в столице Эквадора Кито в ночь с 21 на 22 августа мск.