39-летний Халк забил решающий гол за «Атлетико Минейро» в Южноамериканском кубке

В ночь с 14 на 15 августа мск на поле стадиона «МРВ Арена» в Белу-Оризонти (Бразилия) состоялся первый матч стадии 1/8 финала Южноамериканского кубка между бразильским «Атлетико Минейро» и аргентинским «Годой-Крус». Победа со счётом 2:1 осталась за хозяевами поля.

Аргентинцы открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Сантино Андино Валенсия. На 67-й минуте полузащитник Томас Куэльо оформил ответный гол. На 89-й минуте победу «Атлетико Минейро» принёс 39-летний экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк, который начал матч в стартовом составе и сыграл до финального свистка. Всего в сезоне-2025 на счету Халка 35 матчей за клуб во всех турнирах, 16 забитых мячей и три результативных паса.

Ответная игра 1/8 финала Южноамериканского кубка между «Атлетико Минейро» и «Годой-Крус» пройдёт в аргентинской Мендосе в ночь с 21 на 22 августа мск.