Карпин рассказал о планах в отношении игроков, которые не будут выполнять его требования
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о дальнейшей работе с футболистами, которые не будут выполнять устанавливаемые им требования.

— Есть люди, которые воспринимают требования с первого слова. Одно и тоже говоришь футболистам, один выходит на поле и это делает, другой — сто раз ему говоришь, и он всё равно этого не делает. Как они воспринимают, как они, футболисты в целом, будут воспринимать и будут делать поправки — я на данный момент не могу сказать.

— Тренер Карпин с теми, кто не выполняет его требования — он скорее будет прощаться, или — ну, пусть они будут?
— Нет, прощаться, конечно, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

В июне 2025 года главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил на правах совмещения московское «Динамо». В шести стартовых матчах сезона-2025/2026 во всех турнирах бело-голубые одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

