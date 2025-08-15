Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альба прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» с двумя удалениями в Кубке России

Альба прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» с двумя удалениями в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1). Формально гостевая для жёлто-синих игра прошла на поле «Мордовия Арены» в Саранске.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

— До 70‑й минуты казалось, что игра проходит под вашим контролем. Что случилось в концовке?
— Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше, — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 73-й минуте при счёте 0:0 прямую красную карточку за фол, срывающий опасный выход на свои ворота, получил защитник «Ростова» Александр Тарасов, минутой позже нападающий «Пари НН» Хуан Босельи отличился прямым ударом со штрафного. На 85-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля иранский полузащитник дончан Мохаммад Мохеби.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Материалы по теме
«Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android