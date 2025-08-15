Альба прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» с двумя удалениями в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1). Формально гостевая для жёлто-синих игра прошла на поле «Мордовия Арены» в Саранске.

— До 70‑й минуты казалось, что игра проходит под вашим контролем. Что случилось в концовке?

— Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше, — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 73-й минуте при счёте 0:0 прямую красную карточку за фол, срывающий опасный выход на свои ворота, получил защитник «Ростова» Александр Тарасов, минутой позже нападающий «Пари НН» Хуан Босельи отличился прямым ударом со штрафного. На 85-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля иранский полузащитник дончан Мохаммад Мохеби.

