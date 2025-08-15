Скидки
Влахович может перейти в «Ньюкасл» до закрытия летнего трансферного окна

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович привлёк внимание «Ньюкасла» и может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным СМИ, туринцы рассматривают продажу серба из-за высокой зарплаты — около € 12 млн в год. При этом тренер Игор Тудор не против, чтобы футболист остался в клубе: он подходит под тактическую схему и пользуется уважением в раздевалке. Ранее за Влаховичем следила и «Барселона».

В прошлом сезоне форвард провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. Контракт с сербом рассчитан до лета 2026 года, рыночная стоимость оценивается в € 35 млн.

