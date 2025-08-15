Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джонатан Альба оценил важность выступления в Кубке России для «Ростова»

Джонатан Альба оценил важность выступления в Кубке России для «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о важности для своей команды выступлений в Фонбет Кубке России по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (0:1), который прошёл 14 августа на поле саранской «Мордовия Арены».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

«Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна», — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

В двух стартовых матчах группового этапа Кубка России — 2025/2026 «Ростов» потерпел два поражения, уступив московскому «Спартаку» на своём поле со счётом 0:2 и «Пари НН» в формально выездной встрече в Саранске со счётом 0:1. В Мир РПЛ в активе жёлто-синих три очка в четырёх матчах, команда Альбы занимает в текущей турнирной таблице 13-е место.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Материалы по теме
Альба прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» с двумя удалениями в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android