Джонатан Альба оценил важность выступления в Кубке России для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о важности для своей команды выступлений в Фонбет Кубке России по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (0:1), который прошёл 14 августа на поле саранской «Мордовия Арены».

«Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна», — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

В двух стартовых матчах группового этапа Кубка России — 2025/2026 «Ростов» потерпел два поражения, уступив московскому «Спартаку» на своём поле со счётом 0:2 и «Пари НН» в формально выездной встрече в Саранске со счётом 0:1. В Мир РПЛ в активе жёлто-синих три очка в четырёх матчах, команда Альбы занимает в текущей турнирной таблице 13-е место.

