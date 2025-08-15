«Брентфорд» близок к покупке Данго Уаттару из «Борнмута» — Романо

Вингер «Борнмута» Данго Уаттара близок к переходу в «Брентфорд». По данным инсайдера Фабрицио Романо, «пчёлы» заплатят за 23-летнего игрока сборной Буркина-Фасо £ 37 млн (около 40 € млн) фиксированной суммы и ещё £ 5 млн (около 6 € млн) в виде бонусов — это станет трансферным рекордом клуба.

Уаттара сам выразил желание уйти, после чего получил разрешение провести переговоры и пройти медосмотр, который состоится сегодня. В «Брентфорде» он рассматривается как замена Брайану Мбемо, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/2025 футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.