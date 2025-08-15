Скидки
Никита Медведев высказался о победе «Пари НН» на нейтральном поле «Мордовия Арены»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев отреагировал на победу своей команды над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Формально домашняя для нижегородцев игра прошла на поле «Мордовия Арены» в Саранске.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

«Сейчас этот стадион считается нашим домом, и я надеюсь, что он принесёт нам удачу на время нашего пребывания здесь. Первый победный шаг сделан. Нужно дальше готовиться и снова выигрывать», — сказал Медведев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 73-й минуте при счёте 0:0 прямую красную карточку за фол, срывающий опасный выход на свои ворота, получил защитник «Ростова» Александр Тарасов, минутой позже нападающий «Пари НН» Хуан Босельи отличился прямым ударом со штрафного. На 85-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля иранский полузащитник дончан Мохаммад Мохеби.

Как сообщает пресс-служба «Пари НН», до октября 2025 года волжане не имеют возможности выступать на своей домашней «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ, в этот период команда будет принимать соперников на саранской «Мордовия Арене».

