Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, что он принесёт нам удачу». Вратарь «Пари НН» — о стадионе «Мордовия Арена»

«Надеюсь, что он принесёт нам удачу». Вратарь «Пари НН» — о стадионе «Мордовия Арена»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь футбольного клуба «Пари НН» Никита Медведев выразил надежду, что стадион «Мордовия Арена» в Саранске станет удачным для команды.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России нижегородцы обыграли «Ростов» (1:0), одержав первую победу в сезоне. Из-за работ на домашней арене «Пари НН» временно принимает матчи в Саранске.

«Сейчас этот стадион считается нашим домом, и я надеюсь, что он принесёт нам удачу на время нашего пребывания здесь. Первый победный шаг сделан. Нужно дальше готовиться и снова выигрывать», — сказал Медведев в эфире программы «Матч ТВ».

После двух кубковых туров команда Алексея Шпилевского идёт третьей в группе С с тремя очками. «Ростов» Джонатана Альбы пока без очков на четвёртой позиции. В 3-м туре «Пари НН» 26 августа сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ростов» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».

Материалы по теме
«Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android