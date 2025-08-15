«Надеюсь, что он принесёт нам удачу». Вратарь «Пари НН» — о стадионе «Мордовия Арена»

Вратарь футбольного клуба «Пари НН» Никита Медведев выразил надежду, что стадион «Мордовия Арена» в Саранске станет удачным для команды.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России нижегородцы обыграли «Ростов» (1:0), одержав первую победу в сезоне. Из-за работ на домашней арене «Пари НН» временно принимает матчи в Саранске.

«Сейчас этот стадион считается нашим домом, и я надеюсь, что он принесёт нам удачу на время нашего пребывания здесь. Первый победный шаг сделан. Нужно дальше готовиться и снова выигрывать», — сказал Медведев в эфире программы «Матч ТВ».

После двух кубковых туров команда Алексея Шпилевского идёт третьей в группе С с тремя очками. «Ростов» Джонатана Альбы пока без очков на четвёртой позиции. В 3-м туре «Пари НН» 26 августа сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ростов» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».