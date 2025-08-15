Скидки
«Сегодня всё получилось. Это здорово». Босельи — об игре против «Ростова»

Нападающий футбольного «Пари НН» Хуан Босельи прокомментировал победный гол в кубковом матче.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

Напомним, в четверг, 14 августа, в Саранске «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Автором единственного гола стал уругвайский нападающий.

«Гол получился красивым. У меня наконец‑то появилась возможность показать своё умение исполнять штрафные удары. Я уделяю этому особое внимание на тренировках. Сегодня всё получилось. Это здорово», — сказал Босельи в эфире программы «Матч ТВ».

После двух туров команда Алексея Шпилевского набрала три очка и идёт третьей в группе С, тогда как «Ростов» Джонатана Альбы остаётся без очков на четвёртой позиции. В 3-м туре «Пари НН» 26 августа сыграет со «Спартаком», а «Ростов» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».

