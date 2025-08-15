«Манчестер Юнайтед» может подписать капитана «Спортинга» — Skysports

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки опорного полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна. Манкунианцы готовы сделать предложение 26-летнему датчанину, если не удастся договориться с Карлосом Нумом из «Брайтона». Об этом сообщает Skysports.

Руководство клуба направляло своих скаутов на матчи лиссабонцев, чтобы следить за прогрессом игрока, и может сделать конкретное предложение в ближайшее время. Ранее интерес к Юльманну проявлял «Ювентус».

В прошлом сезоне Юльманн сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал два ассиста. Контракт датчанина со «Спортингом» действует до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 26 млн.