Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может подписать капитана «Спортинга» — Skysports

«Манчестер Юнайтед» может подписать капитана «Спортинга» — Skysports
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки опорного полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна. Манкунианцы готовы сделать предложение 26-летнему датчанину, если не удастся договориться с Карлосом Нумом из «Брайтона». Об этом сообщает Skysports.

Руководство клуба направляло своих скаутов на матчи лиссабонцев, чтобы следить за прогрессом игрока, и может сделать конкретное предложение в ближайшее время. Ранее интерес к Юльманну проявлял «Ювентус».

В прошлом сезоне Юльманн сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал два ассиста. Контракт датчанина со «Спортингом» действует до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 26 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» проявляет интерес к капитану лиссабонского «Спортинга» — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android