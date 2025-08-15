Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Бывший полузащитник сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в 33 года
Бывший полузащитник сборной Аргентины Эрик Ламела объявил о завершении игровой карьеры в 33 года. Последним клубом аргентинца стал афинский АЕК, за который он в прошлом сезоне провёл 31 матч, забил шесть голов и сделал три ассиста. Об этом сообщает AS.

Теперь Ламела войдёт в тренерский штаб Матиаса Алмейды в «Севилье», за которую он выступал с 2021 по 2024 год и выиграл Лигу Европы. За свою карьеру вингер также играл за «Ривер Плейт», «Рому» и «Тоттенхэм».

В сборной Аргентины Ламела провёл 25 матчей и забил три мяча. В 2021 году он получил награду ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года — в ворота «Арсенала» в составе «Тоттенхэма». Кроме того, аргентинец дважды доходил до финала Кубка Америки.

