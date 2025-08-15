Гасилин: тренерские идеи Станковича не работают, ситуация в «Спартаке» всё хуже и хуже

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался об эффективности работы главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Главное сильное качество Станковича — это его тренерский авторитет, его умение влиять на команду. Это то, что мы видели на старте его карьеры в «Спартаке». У него есть свои тренерские идеи, но сейчас мы видим, что они не работают. Игроки теряют доверие к нему. Ситуация всё хуже и хуже, хотя трансферы идут один за другим», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав четыре очка в четырёх матчах. В Фонбет Кубке России 12 августа красно-белые уступили в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в домашней игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ, сравняв счёт на последних минутах (1:1, 3:4 пен.).

