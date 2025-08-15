Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: тренерские идеи Станковича не работают, ситуация в «Спартаке» всё хуже и хуже

Гасилин: тренерские идеи Станковича не работают, ситуация в «Спартаке» всё хуже и хуже
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался об эффективности работы главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Главное сильное качество Станковича — это его тренерский авторитет, его умение влиять на команду. Это то, что мы видели на старте его карьеры в «Спартаке». У него есть свои тренерские идеи, но сейчас мы видим, что они не работают. Игроки теряют доверие к нему. Ситуация всё хуже и хуже, хотя трансферы идут один за другим», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав четыре очка в четырёх матчах. В Фонбет Кубке России 12 августа красно-белые уступили в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в домашней игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ, сравняв счёт на последних минутах (1:1, 3:4 пен.).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Червиченко: если «Спартак» обыграет «Зенит», начнётся: «Какой Станкович великий тренер»

Видео: Судьба Станковича и Семака. Камбэк Черчесова. ПЛН #107

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android