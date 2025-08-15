Скидки
Футбол Новости

Томас Мюллер объяснил свой переход в «Ванкувер»

Томас Мюллер объяснил свой переход в «Ванкувер»
Нападающий Томас Мюллер, покинувший летом 2025 года «Баварию», прокомментировал свой переход в канадский клуб «Ванкувер».

«Я так много лет отыграл за «Баварию» в Европе и очень горжусь этим временем, но это было время и для небольшого приключения, но приключение для меня интересно только тогда, когда оно связано с возможностью завоевать титулы. Если вы последите за «Ванкувером» в этом сезоне, а также за развитием событий в последние годы, то вы поймёте, что я могу сделать это, не только в текущем году, но и в следующем. Дело не в победах в прошлом, а в завоевании титулов в будущем. Вот что меня мотивирует», — сказал немецкий форвард на пресс-конференции.

Соглашение Мюллера с «Ванкувером» рассчитано до конца сезона-2025 с опцией продления ещё на один год. Мюллер выступал за «Баварию» с 2007 года, проведя 756 матчей во всех турнирах, забив 250 голов и отдав 276 результативных передач. В составе мюнхенского клуба он завоевал 33 трофея, включая два трофея Лиги чемпионов, а также стал чемпионом мира 2014 года.

