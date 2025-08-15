Расписание матчей 5-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Завтра, 16 августа, матчем «Балтика» — «Локомотив» стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Центральное противостояние тура — «Спартак» и «Зенит» — также пройдёт 16 августа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 5-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 5-го тура РПЛ (время — московское):

16 августа, суббота

15.00. «Балтика» – «Локомотив»

17.30. «Спартак» – «Зенит»

20.30. «Ахмат» – «Крылья Советов»

17 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» – «Оренбург»

15.45. «Рубин» – «Ростов»

18.00. «Динамо» Москва – ЦСКА

20.30. «Краснодар» – «Сочи»

18 августа, понедельник

20.00. «Пари НН» – «Динамо» Мх

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».