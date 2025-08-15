Расписание матчей 5-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Завтра, 16 августа, матчем «Балтика» — «Локомотив» стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Центральное противостояние тура — «Спартак» и «Зенит» — также пройдёт 16 августа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 5-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 5-го тура РПЛ (время — московское):
16 августа, суббота
- 15.00. «Балтика» – «Локомотив»
- 17.30. «Спартак» – «Зенит»
- 20.30. «Ахмат» – «Крылья Советов»
17 августа, воскресенье
- 13.30. «Акрон» – «Оренбург»
- 15.45. «Рубин» – «Ростов»
- 18.00. «Динамо» Москва – ЦСКА
- 20.30. «Краснодар» – «Сочи»
18 августа, понедельник
- 20.00. «Пари НН» – «Динамо» Мх
Действующим чемпионом страны является «Краснодар».
