Главная Футбол Новости

Расписание матчей 5-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 5-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Завтра, 16 августа, матчем «Балтика» — «Локомотив» стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Центральное противостояние тура — «Спартак» и «Зенит» — также пройдёт 16 августа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 5-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 5-го тура РПЛ (время — московское):

16 августа, суббота

  • 15.00. «Балтика» – «Локомотив»
  • 17.30. «Спартак» – «Зенит»
  • 20.30. «Ахмат» – «Крылья Советов»

17 августа, воскресенье

  • 13.30. «Акрон» – «Оренбург»
  • 15.45. «Рубин» – «Ростов»
  • 18.00. «Динамо» Москва – ЦСКА
  • 20.30. «Краснодар» – «Сочи»

18 августа, понедельник

  • 20.00. «Пари НН» – «Динамо» Мх

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

