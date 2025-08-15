Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ (время московское):
Пятница, 15 августа
22:00. «Ливерпуль» – «Борнмут».
Суббота, 16 августа
14:30. «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»;
17:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Бёрнли»;
17:00. «Сандерленд» – «Вест Хэм Юнайтед»;
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Фулхэм»;
19:30. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».
Воскресенье, 17 августа
16:00 .«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»;
16:00. «Челси» – «Кристал Пэлас»;
18:30. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».
Понедельник, 18 августа
22:00. «Лидс Юнайтед» – «Эвертон».
Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».