Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ (время московское):

Пятница, 15 августа

22:00. «Ливерпуль» – «Борнмут».

Суббота, 16 августа

14:30. «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»;

17:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Бёрнли»;

17:00. «Сандерленд» – «Вест Хэм Юнайтед»;

17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Фулхэм»;

19:30. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».

Воскресенье, 17 августа

16:00 .«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»;

16:00. «Челси» – «Кристал Пэлас»;

18:30. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

Понедельник, 18 августа

22:00. «Лидс Юнайтед» – «Эвертон».

Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
