Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Ла Лиги (время московское):

Пятница, 15 августа

20:00. «Жирона» – «Райо Вальекано»;

22:30. «Вильярреал» – «Овьедо».

Суббота, 16 августа

20:30. «Мальорка» – «Барселона»;

22:30. «Валенсия» – «Реал Сосьедад»;

22:30 «Алавес» – «Леванте».

Воскресенье, 17 августа

18:00. «Сельта» – «Хетафе»

20:30. «Атлетик» Бильбао – «Севилья»;

22:30. «Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид.

Понедельник, 18 августа

22:00. «Эльче»– «Бетис».

Вторник, 19 августа

22:00 «Реал» Мадрид – «Осасуна».

Действующий чемпион Испании — «Барселона».

