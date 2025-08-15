Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Ла Лиги (время московское):
Пятница, 15 августа
20:00. «Жирона» – «Райо Вальекано»;
22:30. «Вильярреал» – «Овьедо».
Суббота, 16 августа
20:30. «Мальорка» – «Барселона»;
22:30. «Валенсия» – «Реал Сосьедад»;
22:30 «Алавес» – «Леванте».
Воскресенье, 17 августа
18:00. «Сельта» – «Хетафе»
20:30. «Атлетик» Бильбао – «Севилья»;
22:30. «Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид.
Понедельник, 18 августа
22:00. «Эльче»– «Бетис».
Вторник, 19 августа
22:00 «Реал» Мадрид – «Осасуна».
Действующий чемпион Испании — «Барселона».