Расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции— 2025/2026 по футболу

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Лиги 1 (время московское):
Пятница, 15 августа
21:45. «Ренн» – «Марсель».
Суббота, 16 августа
18:00. «Ланс» – «Лион»;
20:00. «Монако» – «Гавр»;
22:05. «Ницца» – «Тулуза».
Воскресенье, 17 августа
16:00. «Брест» – «Лилль»;
18:15. «Осер» – «Лорьян»;
18:15. «Метц» – «Страсбург»;
18:15. «Анже» – «Париж»;
21:45. «Нант» – «ПСЖ».
Действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Также парижская команда по итогам прошлого сезона выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.