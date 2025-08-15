Расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции— 2025/2026 по футболу

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Лиги 1 (время московское):

Пятница, 15 августа

21:45. «Ренн» – «Марсель».

Суббота, 16 августа

18:00. «Ланс» – «Лион»;

20:00. «Монако» – «Гавр»;

22:05. «Ницца» – «Тулуза».

Воскресенье, 17 августа

16:00. «Брест» – «Лилль»;

18:15. «Осер» – «Лорьян»;

18:15. «Метц» – «Страсбург»;

18:15. «Анже» – «Париж»;

21:45. «Нант» – «ПСЖ».

Действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Также парижская команда по итогам прошлого сезона выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.