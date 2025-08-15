Бубнов назвал фаворита матча 5-го тура РПЛ «Акрон» — «Оренбург»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Оренбург». Игра пройдёт 17 августа.

«Оренбург» не умеет закрываться, они двигаются хорошо и стараются всё-таки атакой на атаку отвечать. Но я бы не сказал, что в агрессивный футбол они играют, они играют в атакующий футбол, зрелищно, кстати. Но это ещё Личка им заложил.

А «Акрон», вот сейчас я посмотрел с ЦСКА, я перед игрой сразу сказал, — увидел состав ЦСКА — что ЦСКА не выиграет у них. ЦСКА хорошо играл? Они хорошо играли, да. Но эти тоже неплохо играли.

Поэтому здесь «Акрону», например, сложнее было бы, если «Оренбург» бы закрылся. Но «Оренбург» не закроется. Поэтому у «Акрона» будет достаточно возможностей для того, чтобы забить. Поэтому я думаю, что они обе забьют, но «Акрон» всё-таки, на мой взгляд, будет ближе к победе, чем «Оренбург», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».