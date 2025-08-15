Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

Бубнов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался в преддверии матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в эту субботу, 16 августа, на стадионе «Ахмат Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» будут от обороны играть, они туда приедут, им инициативу отдадут, эти [игроки «Ахмата»] пойдут вперёд. В принципе, они могут в три сыграть, когда закрывали центрального защитника, но, когда пойдут вперёд, три центральных нет смысла, но есть смысл трёх защитников поставить, как я говорю, играть 3-4-3.

И моменты у них будут, всё упрётся в реализацию. Поэтому я отдаю предпочтение «Ахмату», потому что он играет у себя дома, но думаю, что и «Ахмат» забьёт, и «Крылья» забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«На связи с Кадыровым, Даудовым». Быстров — о Черчесове в «Ахмате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android