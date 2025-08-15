Бубнов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался в преддверии матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в эту субботу, 16 августа, на стадионе «Ахмат Арена».

«Крылья» будут от обороны играть, они туда приедут, им инициативу отдадут, эти [игроки «Ахмата»] пойдут вперёд. В принципе, они могут в три сыграть, когда закрывали центрального защитника, но, когда пойдут вперёд, три центральных нет смысла, но есть смысл трёх защитников поставить, как я говорю, играть 3-4-3.

И моменты у них будут, всё упрётся в реализацию. Поэтому я отдаю предпочтение «Ахмату», потому что он играет у себя дома, но думаю, что и «Ахмат» забьёт, и «Крылья» забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».