Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат». Бакаев — о долгах «Химок»

Экс-футболист «Химок» Зелимхан Бакаев вспомнил, как основной инвестор клуба Туфан Садыгов обещал погасить долги в команде и не сделал этого. Напомним, 28 мая 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. А уже 18 июня футбольный клуб «Химки» объявил о прекращении своего существования.

— От Садыгова были только слова?
— Я помню, он сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере — я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Найдёте того, кто скажет, что я не отдал ему деньги — удваивайте ту сумму, что я вам должен».

— Отдал?
— Я с Туфаном не на связи — но, думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда — подтвердят, — приводит слова Бакаева Sport24.

Комментарии
