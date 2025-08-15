Карпин рассказал, когда впервые возникли контакты по поводу его назначения в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, когда в его жизни возникла тема возможного подписания контракта с бело-голубыми.

— Я ушёл из Ростова, работал в сборной, всё. И в мае, не помню когда — после сезона, в конце в самом мая, Дмитрий Александрович Гафин вышел на меня, да. Всё.

— А почему же тогда Тимур Гурцкая ещё в феврале говорил — Карпин будет в «Динамо»? Это он так, пальцем в небо?

— Не знаю, почему Тимур Гурцкая в феврале говорил, что я буду в «Динамо», не знаю. Я ещё не знал в июне после сборной, буду ли я в «Динамо», например. А мы играли 10 июня в Белоруссии, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

25 февраля 2025 года «Ростов» официально объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера жёлто-синих, который специалист занимал на правах совмещения с работой в национальной команде с марта 2022 года. Сам тренер объяснил свой уход усталостью и желанием сосредоточиться на работе со сборной России. 13 июня 2025 года было официально объявлено о назначении Карпина на должность главного тренера московского «Динамо» — также на правах совмещения.

Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия