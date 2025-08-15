Бубнов: многие комментаторы и журналисты откровенно болеют, и народ это возмущает

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что многие комментаторы и журналисты поддерживают определённые российские команды, что возмущает зрителей и читателей. Во время профессиональной карьеры футболиста Бубнов выступал за московские «Спартак» и «Динамо».

«Считаю себя спартаковцем или динамовцем? Я уже на этот вопрос неоднократно отвечал. Во-первых, я же должен очень объективно и предельно корректно к тому и другому клубу относиться, потому что у меня сейчас такая работа, я не имею права ни за кого болеть. Почему такой вопрос задают, потому что многие комментаторы и журналисты откровенно болеют. И народ это возмущает всё время. Мы должны давать объективную аналитику, анализ, и я, во всяком случае, ни за кого не болею.

А то, что я играл в двух великих клубах и общался с великими людьми — я горжусь этим, это, как говорится, мой золотой фонд. Правда, меня и там, и там… И с «Динамо» со скандалом, в «Спартаке» не со скандалом, но там свои сложности были. И сказать, что там меня все любят, особенно в «Динамо», я бы не сказал. Несмотря ни на что, хотя я в «Динамо» девять лет провёл и больше 200 игр сыграл, и в общем-то и Кубок выигрывали, и чемпионами становились, чемпионами они до сих пор стать не могут. Но тем не менее там есть люди, которые меня терпеть не могут, но это реалии, я на это с пониманием смотрю и к этому отношусь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».