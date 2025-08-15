Акинфеев поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА Челестини

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.

— Как тебе Фабио Челестини?

— Европейский тренер с соответствующими требованиями: короткие розыгрыши в защите, через вратаря. При этом допустимо и выбить подальше — если тебя накрывают и деваться некуда.

По первым матчам, думаю, вы заметили, что мы больше стали играть низом. Матч с «Зенитом» показал: можем если не доминировать, то действовать от себя. Поэтому брали мяч под контроль — как и с «Краснодаром», когда перетерпели 30 минут в первом тайме и выдали совсем другой тайм второй. Да и с «Оренбургом», несмотря на ничью, моментов создали достаточно — надо было побеждать.

В общем, акцент на игру низом. Практически каждый день теория. Все требования понятные. Европейский подход — как и у Марко Николича, только со сноской на разный тренерский стиль, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».