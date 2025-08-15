Скидки
Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход Николича из ЦСКА

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев признался, как отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера по окончании минувшего сезона. Сербский специалист неожиданно объявил о своём уходе, после чего возглавил греческий АЕК.

— В этот момент ушёл Николич. Какой была первая реакция?
— Я сначала не поверил. Когда вышли новости, позвонил [директору по коммуникациям] Кириллу Брейдо: «Что, правда?» Он ответил: «Похоже, да». А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами — сказал, что принял такое решение.

Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, «слепилась» — было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20–25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: «Почему? Зачем?» Но сейчас… Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.

Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодёжь, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».

