Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с московским «Динамо» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 17 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Чем «Динамо» может удивить ЦСКА? Да ничем. Они могут только создать им проблемы в настрое, борьба, в конце концов могут начать так… Хотя, кто там будет «убивать»? Фомин? Глебов сможет, но он же всех не «убьёт», там есть ребята, которые его «убьют».

Поэтому, во-первых, закрыться. Потом прессинговать, и прессинговать жёстко. И ждать их ошибок. Кого они будут, например, на флангах… Мойзеса никто не обведёт, Гаич тоже ничего. В середине этот Лукин сейчас ничего с Дивеевым тоже, есть Акинфеев, опорный полузащитник — Кисляк. Но это такой опорный сейчас суперсовременный, в том смысле, что он не только опорную зону закрывает, он идёт вперёд и голевые передачи отдаёт, забивает. С Обляковым они здорово взаимодействуют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

