Игрок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер признался, что у него было предложение из России

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал, что на одном из этапов карьеры ему поступило предложение из России. В то время хавбек выступал за «Брайтон», а в мире бушевала эпидемия коронавируса.

«Мы, футболисты, всегда говорим, что становимся мужчинами очень рано. Но в других отношениях мы всё ещё мальчики. Я каждый день звонил маме по FaceTime и спрашивал, как включить духовку и куда положить моющее средство. А когда ты один и не играешь, ты впадаешь в депрессию. Многие об этом не знают, но к тому Рождеству, когда на стадионах не было болельщиков, я уже собрал чемоданы. Буквально, они были собраны. Мне поступило два предложения о переезде — из России и из Испании, и я принял решение. Моя мама вернулась в Буэнос-Айрес, и однажды я позвонил ей в слезах и сказал: «Я ухожу. Я больше не могу этим заниматься», — написал Мак Аллистер в колонке для The Players’ Tribune.

Алексис выступал за «Брайтон» с 2019 по 2023 год. Дважды он уезжал в аренду — в «Аргентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». С 2023-го полузащитник играет за «Ливерпуль». В 2022-м Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а по итогам прошлого сезона выиграл английскую Премьер-лигу вместе с мерсисайдским клубом.