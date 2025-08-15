Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин объяснил, почему не может оценить уровень молодых игроков сборной России

Валерий Карпин объяснил, почему не может оценить уровень молодых игроков сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об оценке уровня молодых футболистов, привлекаемых в национальную команду.

«Игроков много молодых появилось? Да, появились. Новая кровь появилась? Да. Как они смогут и смогут ли показывать себя в официальных матчах — это абсолютно разные вещи. С Хорватией были официальные матчи и тот и тот, но первый матч ещё ничего не решал, а последний матч — решал. Справятся они с ответственностью, справятся они с давлением, справятся они с мандражом — про что я и говорил всегда? И вот справились в Хорватии с мандражом? Не справились. Поэтому оценивать каких-то игроков, когда они играют, условно даже, в чемпионате: первый матч, второй матч, 10-й, 15-й, 20-й, а потом оп — 30-й матч, и в нём решается чемпионство. И кто-то играет так же, а кто-то играет в три раза хуже. Или там финал Кубка: в полуфинале даже ещё окей, а в финале Кубка потом начинается.

Поэтому оценивать сборную или оценивать футболистов — хороших, молодые появились, да, Кисляк, Батраков там, не хочу обидеть никого, может, кого-то забыл — ну, условно такие, которые на слуху сейчас… Да, хорошие футболисты. Как они смогут себя проявить в сборной, когда начнутся официальные матчи за очки — тебе (обращается к Фёдору Смолову. — Прим. «Чемпионата») не надо объяснять, что это абсолютно разные вещи. На сборах — все в порядке, все творят, выход из обороны — да вообще не вопрос, про тренировки я вообще молчу — просто все Марадоны. Первая игра, вторая игра, не знаю там, чемпионата — трясогузка.

Поэтому я говорю: оценивать игроков надо, когда начнутся официальные матчи, и как они себя поведут в таких условиях», — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

Материалы по теме
Карпин рассказал, когда впервые возникли контакты по поводу его назначения в «Динамо»

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android