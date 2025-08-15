Валерий Карпин объяснил, почему не может оценить уровень молодых игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об оценке уровня молодых футболистов, привлекаемых в национальную команду.

«Игроков много молодых появилось? Да, появились. Новая кровь появилась? Да. Как они смогут и смогут ли показывать себя в официальных матчах — это абсолютно разные вещи. С Хорватией были официальные матчи и тот и тот, но первый матч ещё ничего не решал, а последний матч — решал. Справятся они с ответственностью, справятся они с давлением, справятся они с мандражом — про что я и говорил всегда? И вот справились в Хорватии с мандражом? Не справились. Поэтому оценивать каких-то игроков, когда они играют, условно даже, в чемпионате: первый матч, второй матч, 10-й, 15-й, 20-й, а потом оп — 30-й матч, и в нём решается чемпионство. И кто-то играет так же, а кто-то играет в три раза хуже. Или там финал Кубка: в полуфинале даже ещё окей, а в финале Кубка потом начинается.

Поэтому оценивать сборную или оценивать футболистов — хороших, молодые появились, да, Кисляк, Батраков там, не хочу обидеть никого, может, кого-то забыл — ну, условно такие, которые на слуху сейчас… Да, хорошие футболисты. Как они смогут себя проявить в сборной, когда начнутся официальные матчи за очки — тебе (обращается к Фёдору Смолову. — Прим. «Чемпионата») не надо объяснять, что это абсолютно разные вещи. На сборах — все в порядке, все творят, выход из обороны — да вообще не вопрос, про тренировки я вообще молчу — просто все Марадоны. Первая игра, вторая игра, не знаю там, чемпионата — трясогузка.

Поэтому я говорю: оценивать игроков надо, когда начнутся официальные матчи, и как они себя поведут в таких условиях», — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

Материалы по теме Карпин рассказал, когда впервые возникли контакты по поводу его назначения в «Динамо»

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?