Александр Бубнов ответил, есть ли кризис у «Рубина»

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, есть ли кризис у казанского «Рубина». В двух последних матчах в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России команда Рашида Рахимова потерпела два поражения с общим счётом 1:8, уступив ЦСКА и «Зениту». В 5-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Ростовом» 17 августа.

«Можно ли считать, что у «Рубина» мини-кризис? Нет. Это для «Рубина» даже хорошо, сейчас встряска хорошая для них, потому что они до этого достаточно убедительно выглядели. И мы отмечали, что они даже за тройку могут бороться, и я и сейчас остаюсь при своём мнении, что они могут. Но это хорошо, их немножко опустили, и Рашиду Рахимову легче сейчас будет командой управлять, потому что они притихнут и никакой недооценки не будет.

Тем более «Ростов». С «Ростовом» чуть-чуть расслабишься — и можешь получить. Хотя по составу и по игре «Ростов» не сильнее их. Они на своём поле, тем более они сильнее. И им нужно реабилитироваться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».