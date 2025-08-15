«Бредни». Глава «Зенита» — о протесте против церемонии открытия матча со «Спартаком»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что сине-бело-голубые протестуют против показа церемонии открытия матча 5-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Ранее появилась информация, что «Зенит» просит «Спартак» развернуть на поле сине-бело-голубую футболку рядом с красно-белой. На каждом домашнем матче этого сезона московский клуб выносит на поле две свои футболки: историческую и современную. Сообщалось, что «Зенит» просит добавить свою, иначе церемонию открытия не покажут в прямом эфире.

«Мы планируем игнорировать эти бредни», — приводит слова Медведева телеграм-канал Mash на спорте.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в эту субботу, 16 августа, на «Лукойл Арене».