Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бредни». Глава «Зенита» — о протесте против церемонии открытия матча со «Спартаком»

«Бредни». Глава «Зенита» — о протесте против церемонии открытия матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что сине-бело-голубые протестуют против показа церемонии открытия матча 5-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Ранее появилась информация, что «Зенит» просит «Спартак» развернуть на поле сине-бело-голубую футболку рядом с красно-белой. На каждом домашнем матче этого сезона московский клуб выносит на поле две свои футболки: историческую и современную. Сообщалось, что «Зенит» просит добавить свою, иначе церемонию открытия не покажут в прямом эфире.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы планируем игнорировать эти бредни», — приводит слова Медведева телеграм-канал Mash на спорте.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в эту субботу, 16 августа, на «Лукойл Арене».

Материалы по теме
Гол экс-игрока «Зенита» Артура принёс «Ботафого» победу в матче Кубка Либертадорес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android