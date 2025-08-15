«Если дашь слабину — тебя нагнут». Акинфеев — о возможном возвращении России в турниры

Вратарь и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных в международные турниры. Он согласился с мнением, что в первое время после возвращения на международную арену будет тяжело играть.

— Магомед Оздоев недавно сказал: «Если нас сейчас вернуть в Лигу чемпионов, мы будем неконкурентоспособными». Согласен?

— Конечно, тяжело будет. Особенно если попадутся «Барселона» и «Бавария» — после трёх-четырёх лет отсутствия такого опыта придётся непросто. Хотя, когда нас вернут, команды начнут иначе комплектоваться — это тоже важно. Под еврокубки трансферы будут другими.

Но с посылом я согласен: будет сложно и клубам, и сборной. Да, играли с хорошими соперниками из той же Африки. Побеждали. Но один матч — это не сопоставимо с тем, что, например, было перед ЧМ-2018. Когда против тебя выходят Бразилия, Аргентина, Франция… Ты и мыслишь по-другому, и готовишься. Понимаешь: лёгкой прогулки не будет — если дашь слабину, тебя просто нагнут.

Важно играть с топ-соперниками. Поэтому, думаю, первое время после возвращения нам даже в Лиге конференций будет сложно, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».