«Пари НН» презентовал новый комплект формы

«Пари НН» презентовал новый комплект формы
Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» показала новый эксклюзивный комплект формы, элементы которой светятся в темноте.

Видео доступно на странице «Пари НН» в социальной сети «ВКонтакте».

«Футбол — это не только игра, но и стиль. Нижегородский клуб представляет эксклюзивную форму, элементы которой светятся в темноте. Мы диктуем стиль и демонстрируем стремление к постоянному развитию! Мятный цвет, сочетающийся с цветами стратегического партнёра клуба, становится не просто элементом стиля, но и символом свежести, динамичности, постоянного развития и новой игровой философии «Пари НН»!

Светящиеся элементы становятся яркими ориентирами на поле. Эта особенность раскрывает смысл: «Свет — это движение». История формы — это история команды, которая не сдалась, когда было трудно. Теперь свет на нашей форме! Релиз формы приурочен ко дню рождения Нижнего Новгорода!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в социальной сети VK.

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ этого сезона «Пари НН» набрал 0 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства команда Алексея Шпилевского сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене.

