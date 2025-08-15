Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: арбитр верно отменил гол «Краснодара» «Оренбургу» в матче 4-го тура РПЛ

ЭСК: арбитр верно отменил гол «Краснодара» «Оренбургу» в матче 4-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом» Алексея Сухого отменить взятие ворот «быков» на 19-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону.

VAR правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой», — сказано в решении ЭСК, которое было опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» состоялся в прошлое воскресенье и завершился победой краснодарцев со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил хавбек Никита Кривцов.

Материалы по теме
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Эксклюзив
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android