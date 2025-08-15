ЭСК: арбитр верно отменил гол «Краснодара» «Оренбургу» в матче 4-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом» Алексея Сухого отменить взятие ворот «быков» на 19-й минуте встречи.

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону.

VAR правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой», — сказано в решении ЭСК, которое было опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» состоялся в прошлое воскресенье и завершился победой краснодарцев со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил хавбек Никита Кривцов.