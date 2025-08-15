Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЭСК признала верным решение арбитра удалить игрока «Пари НН» в матче с «Ростовом»

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари НН» Сергея Цыганка удалить футболиста нижегородцев Мамаду Майга на 11-й минуте встречи.

«Мамаду Майга виновен в серьёзном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта произошёл излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника», — сказано в решении ЭСК, которое было опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч «Ростов» — «Пари НН» состоялся в прошлое воскресенье и завершился победой ростовчан со счётом 1:0.