Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК признала верным решение арбитра удалить игрока «Пари НН» в матче с «Ростовом»

ЭСК признала верным решение арбитра удалить игрока «Пари НН» в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари НН» Сергея Цыганка удалить футболиста нижегородцев Мамаду Майга на 11-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«Мамаду Майга виновен в серьёзном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта произошёл излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника», — сказано в решении ЭСК, которое было опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч «Ростов» — «Пари НН» состоялся в прошлое воскресенье и завершился победой ростовчан со счётом 1:0.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

