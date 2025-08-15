Сергей Волков перешёл из «Акрона» в «Родину» на правах аренды

Голкипер «Акрона» Сергей Волков перешёл в «Родину» на правах аренды, о чём сообщает официальный сайт тольяттинской команды. Аренда в стан москвичей продлится до конца сезона-2025/2026.

«Желаем Сергею успехов и стабильной игровой практики в текущем сезоне в составе «Родины», — написала пресс-служба «Акрона».

Напомним, Сергей Волков выступает за «Акрон» с 2018 года. Трансферная стоимость 30-летнего голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. Ранее Волков играл за тольяттинскую «Ладу» и ялтинский «Рубин». Нынешний контракт голкипера с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас основным голкипером «Акрона» является Виталий Гудиев.