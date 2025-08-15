Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Волков перешёл из «Акрона» в «Родину» на правах аренды

Сергей Волков перешёл из «Акрона» в «Родину» на правах аренды
Комментарии

Голкипер «Акрона» Сергей Волков перешёл в «Родину» на правах аренды, о чём сообщает официальный сайт тольяттинской команды. Аренда в стан москвичей продлится до конца сезона-2025/2026.

«Желаем Сергею успехов и стабильной игровой практики в текущем сезоне в составе «Родины», — написала пресс-служба «Акрона».

Напомним, Сергей Волков выступает за «Акрон» с 2018 года. Трансферная стоимость 30-летнего голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. Ранее Волков играл за тольяттинскую «Ладу» и ялтинский «Рубин». Нынешний контракт голкипера с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас основным голкипером «Акрона» является Виталий Гудиев.

Материалы по теме
Новая трансферная сага в РПЛ! «Зениту» и «Спартаку» необходим отъезд Даку в Италию
Новая трансферная сага в РПЛ! «Зениту» и «Спартаку» необходим отъезд Даку в Италию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android