Гладилин: поражение «Балтике» — удар по престижу «Спартака», проиграть «Зениту» не обидно

Гладилин: поражение «Балтике» — удар по престижу «Спартака», проиграть «Зениту» не обидно
Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на субботу, 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и «Зенит» хорошо знают друг друга, при этом обе команды неудачно начали чемпионат — нужно набирать очки. Так что при полном стадионе, а я уверен, что он заполнится, «Спартак» приложит максимум усилий. Но у «Зенита» все травмированные вернулись в строй, поэтому будет интересная игра.

Уверен, что даже в случае поражения «Зениту» никаких проблем у Станковича в «Спартаке» не будет. Когда играют равные соперники, проиграть не обидно — главное, чтобы команда показала хорошую игру. Вот проиграть «Балтике» со счётом 0:3 в Москве — это обидно. Это удар про престижу, а поражение «Зениту» — нет. После таких игр тренеров не увольняют», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новая трансферная сага в РПЛ! «Зениту» и «Спартаку» необходим отъезд Даку в Италию
